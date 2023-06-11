У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмологи зарегистрировали у берегов Фиджи близ острова Тонгатапу землетрясение магнитудой 4,5. Об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 540,6 км от населенного пункта Хоума, где проживают порядка 2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 518.5 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.