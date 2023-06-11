У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Сейсмологи зарегистрировали у берегов Фиджи близ острова Тонгатапу землетрясение магнитудой 4,5. Об этом информирует Геологическая служба США.
Согласно данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 540,6 км от населенного пункта Хоума, где проживают порядка 2 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 518.5 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.
Ранее государственное геологическое бюро Австралии заявило, что на австралийском острове Маккуори произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным бюро, эпицентр землетрясения находился в 420 километрах к югу от восточного побережья острова. На нем находится субарктическая станция Маккуори-Айленд. При этом очаг залегал на глубине 10 километров.