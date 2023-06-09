В Минобороны РФ сообщают о попытках Украины начать крупномасштабное наступление - одна из таких попыток была отражена на Южно-Донецком направлении. Американские СМИ рассказали о свидетельствах наступления Киева и предупредили, что на кону сейчас стоят репутация Байдена и поддержка ВСУ Западом.

Украинские войска, в том числе специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке, рассказали газете The Washington Post четыре представителя ВСУ. По их словам, сейчас идет «значительное наступление». При этом в Киеве подчеркивают, что четко выраженного начала наступления и объявления о нем не предполагалось.

Высокопоставленные чиновники США уверены, что будущая поддержка Украины - и глобальная репутация президента Джо Байдена - будут зависеть от успеха украинского наступления, пишет Politico. Успешное наступление Байден смог бы представить в качестве своей внешнеполитической победы перед президентскими выборами 2024 года.

«Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет. Споткнётесь или не оправдаете ожиданий, и эта поддержка, скорее всего, иссякнет, что вызовет повышенные призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию», - подчеркивает издание.

Беспокойство в Вашингтоне также растет по мере того, как украинские силы наносят удары «вглубь суверенной российской территории» - это уже привело к ряду суровых предупреждений, сделанных в частном порядке по дипломатическим каналам, подчеркивает Politico.

The New York Times пишет, что о наступлении свидетельствует применение украинскими силами немецких танков Leopard и американских боевых машин Bradley. Также были задействованы новые бригады, которые Киев сформировал специально для наступления.

В последние несколько месяцев появляется информация о готовящемся наступлении Украины. Журнал Newsweek писал со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, что наступление ВСУ запланировано на 30 апреля, а украинский премьер Денис Шмыгаль допускал, что оно может начаться только летом 2023 года.