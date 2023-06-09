Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Украины Владимир Зеленский решился на этот шаг, чтобы привлечь внимание Запада.
Офицер заявил, что мир устал от финансирования Украины.
«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — добавил он.
Риттер полагает, что подобным действием мог стать подрыв Каховской ГЭС, в котором украинские власти пытаются обвинить Россию.
Экс-разведчик указал, что Москва неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях, однако на Западе проигнорировали это.
Риттер заключил, что даже на Украине понимают, что контрнаступление ее Вооруженных сил не закончится ничем хорошим.
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.