Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Украины Владимир Зеленский решился на этот шаг, чтобы привлечь внимание Запада.

Офицер заявил, что мир устал от финансирования Украины.

«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — добавил он.

Риттер полагает, что подобным действием мог стать подрыв Каховской ГЭС, в котором украинские власти пытаются обвинить Россию.

Экс-разведчик указал, что Москва неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях, однако на Западе проигнорировали это.

Риттер заключил, что даже на Украине понимают, что контрнаступление ее Вооруженных сил не закончится ничем хорошим.