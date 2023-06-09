Названы итоги встречи Байдена с Сунаком

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак достигли ряда соглашений на переговорах, итоги встречи названы в материале Bloomberg.

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Уточняется, что политики согласились начать работу над соглашением, которое в конечном итоге могло бы предоставить британским производителям доступ к огромному пакету американских субсидий и налоговых льгот. В то же время Лондон назначат «внутренним источником» для оборонных подрядчиков, это откроет доступ для американских инвестиций британским компаниям.

Кроме того, они подтвердили режим защиты данных обеих стран. В частности, это изменение принесет пользу 55 тысячам компаний на сумму 115 миллионов фунтов стерлингов. Также была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, укреплении цепочек поставок и координации экспортного контроля для чувствительных технологий.