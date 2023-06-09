Стало известно об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти

После того, как президент США Джо Байден пообещал Саудовской Аравии «последствия» из-за сокращения добычи нефти в 2022 году, наследный принц страны Мухаммед ибн Салман аль-Сауд пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.

Байден открыто критиковал Саудовскую Аравию за ее решение сократить нефтедобычу на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США.

Публично саудовское правительство «вежливо защищало свои действия дипломатическими заявлениями», отмечает WP. Но в частном порядке наследный принц Мухаммед ибн Салман пригрозил «коренным образом изменить складывавшиеся десятилетиями американо-саудовские отношения» и угрожал США «значительными экономическими издержками».

В секретных документах указано, что наследный принц заявил, что «он больше не будет иметь дело с администрацией США».

Прошло уже восемь месяцев и Байден так и не наложил каких-либо санкций на Эр-Рияд, а Мухаммед ибн Салман продолжает общаться с высшими должностными лицами США - на этой неделе он встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в саудовском городе Джидда.

Неясно, была ли угроза наследного принца передана напрямую официальным лицам США или перехвачена с помощью прослушки, но его «взрыв эмоций» демонстрирует напряженность в отношениях, которые долгое время основывались на нефти в обмен на безопасность. Ситуация быстро меняется, так как Китай проявляет растущий интерес к Ближнему Востоку, а США оценивают свои интересы как крупнейший в мире производитель нефти.