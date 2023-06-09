Зеленский: из-за обрушения Каховской ГЭС затоплены сибиреязвенные могильники
Президент Украины Владимир Зеленский провел сеанс видеосвязи с международными экспертами и мировыми экоактивистами по вопросу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом пишет украинское издание «Факти».
После аварии на Каховской ГЭС были затоплены, по информации Зеленского, склады с химикатами и удобрениями, хранилища горючего, могильники животных, из них как минимум два с сибиреязвенными захоронениями. Политик обратил внимание, что в результате ЧП под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных.
Украинский лидер обвиняет в произошедшем российскую сторону. Он заявил, что экологическая катастрофа является «не природным бедствием и не проявлением климатического кризиса, это беда — Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать». Он добавил: «Это российское преступление экоцида — крупнейшее за десятилетия в Европе».
Владимир Зеленский оценил ситуацию как чрезвычайно тяжелую. По его информации, есть около десятка населенных пунктов, где вообще не осуществляется эвакуация.
Ранее Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС.
Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Президент России Владимир Путин заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России, так как предвзятость и пристрастность для судебной власти неприемлемы.
Зеленский: из-за обрушения Каховской ГЭС затоплены сибиреязвенные могильникиВ мире28 минут назад49