Зеленский: из-за обрушения Каховской ГЭС затоплены сибиреязвенные могильники

Президент Украины Владимир Зеленский провел сеанс видеосвязи с международными экспертами и мировыми экоактивистами по вопросу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом пишет украинское издание «Факти».

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После аварии на Каховской ГЭС были затоплены, по информации Зеленского, склады с химикатами и удобрениями, хранилища горючего, могильники животных, из них как минимум два с сибиреязвенными захоронениями. Политик обратил внимание, что в результате ЧП под угрозой гибели находятся десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных.

Украинский лидер обвиняет в произошедшем российскую сторону. Он заявил, что экологическая катастрофа является «не природным бедствием и не проявлением климатического кризиса, это беда — Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать». Он добавил: «Это российское преступление экоцида — крупнейшее за десятилетия в Европе».

Владимир Зеленский оценил ситуацию как чрезвычайно тяжелую. По его информации, есть около десятка населенных пунктов, где вообще не осуществляется эвакуация.

Ранее Грета Тунберг обвинила Россию в экоциде после разрушения Каховской ГЭС.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.