Пока вы спали: угроза Эр-Рияда США из-за слов Байдена и перехват самолетов РФ у Швеции

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В Саудовской Аравии пригрозили Байдену

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Саудовская Аравия пригрозила изменить отношения с Вашингтоном, если американские власти решат ответить на сокращение добычи нефти Эр-Риядом, сообщает The Washington Post.

Наследный принц Мохаммед ибн Салман недоволен тем, что глава США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за ее решение по нефти на фоне высоких цен на энергоносители. По данным издания, в частном порядке Салман предупредил, что полностью изменит сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения.

Собеседник газеты в совете по нацбезопасности США заявил, что американские власти не знают об этих угрозах и привержены дальше выстраивать партнерские отношения с Эр-Риядом.

Раскрыты последствия снижения международных резервов РФ

Международные резервы России - иностранные активы с высокой ликвидностью, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства, уменьшились на 1,9% по сравнению с прошлым годом и составили на 1 июня $584,175 млрд. Об этом сообщают «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, снижение на $3,248 млрд не является критическим и носит сезонный характер. При этом дальнейшее уменьшение валютных резервов может ограничить возможности Центрального банка России по поддержанию стабильности и защите национальной валюты, однако на данный момент их все еще достаточно.

Пентагон подготовит пакет военной помощи Украине на $2 млрд

Американское Министерство обороны намерено объявить 9 июня о новой военной помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Она будет включать боеприпасы для систем противоракетной обороны. Пакет оценивается в сумму, превышающую $2 млрд. Средства также пойдут на закупку пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk и двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot.

Всего США предоставили Украине помощь на $36 млрд. При этом запасы американских Вооруженных сил значительно истощаются.

Новая рабочая неделя для россиян будет короткой

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Рабочими будут только четыре дня. Праздник в этом году выпадает на понедельник, поэтому с субботы до понедельника продлятся трехдневные выходные.

На работу россияне выйдут 13 июня. отмечается, что дополнительный выходной день никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад.

В Британии заявили о перехвате королевскими ВВС российских самолетов рядом со Швецией

Британские истребители Eurofighter Typhoon, а также истребители Gripen ВВС Швеции перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВВС Великобритании.

Утверждается, что российские самолеты совершали полет рядом с воздушным пространством Североатлантического альянса и Швеции. Военнослужащие королевских ВВС в настоящее время задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.