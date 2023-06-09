Пока вы спали: короткая рабочая неделя и обвинения Трампа в шпионаже

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Пентагон подготовит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд

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Американское Министерство обороны намерено объявить 9 июня о новой военной помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Она будет включать боеприпасы для систем противоракетной обороны. Пакет оценивается в сумму, превышающую $2 млрд. Средства также пойдут на закупку пусковых установок и ракет зенитного комплекса Hawk и двух типов усовершенствованных ракет для системы ПВО Patriot.

Всего США предоставили Украине помощь на $36 млрд. При этом запасы американских Вооруженных сил значительно истощаются.

Новая рабочая неделя для россиян будет короткой

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной, сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Рабочими будут только четыре дня. Праздник в этом году выпадает на понедельник, поэтому с субботы до понедельника продлятся трехдневные выходные.

На работу россияне выйдут 13 июня. отмечается, что дополнительный выходной день никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад.

Трампу инкриминируют нарушение Закона о шпионаже

Обвинения в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа связаны с предполагаемым нарушением им Закона о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Джима Трасти.

По его словам, у защиты в настоящее время нет окончательного понимания содержания всех семи пунктов обвинения. Их планируется предъявить бывшему президенту 13 июня в суде Майами. Как отметил юрист, Трампу будет инкриминировано препятствование правосудию и предоставление заведомо ложных сведений. Обвинения также могут касаться предполагаемого участия в сговоре.

ФБР провело в августе 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента бюро было сказано, что документы, которые политик добровольно вернул в мае в Национальный архив, содержали секретные сведения.

В Саудовской Аравии пригрозили Байдену

Саудовская Аравия пригрозила изменить отношения с Вашингтоном, если американские власти решат ответить на сокращение добычи нефти Эр-Риядом, сообщает The Washington Post.

Наследный принц Мохаммед ибн Салман недоволен тем, что глава США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за ее решение по нефти на фоне высоких цен на энергоносители. По данным издания, в частном порядке Салман предупредил, что полностью изменит сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения.

Собеседник газеты в совете по нацбезопасности США заявил, что американские власти не знают об этих угрозах и привержены дальше выстраивать партнерские отношения с Эр-Риядом.

В Британии заявили о перехвате королевскими ВВС российских самолетов рядом со Швецией

Британские истребители Eurofighter Typhoon, а также истребители Gripen ВВС Швеции перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВВС Великобритании.

Утверждается, что российские самолеты совершали полет рядом с воздушным пространством Североатлантического альянса и Швеции. Военнослужащие королевских ВВС в настоящее время задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.