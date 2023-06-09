Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что попытка президента Украины Владимира Зеленского удержать власть с помощью подрыва Каховской гидроэлектростанции грозит многотысячными жертвами. С таким мнением он выступил в эфире программы Redacted News, запись опубликована на YouTube .

Моррис заявил, что за одну ночь силы Украины и НАТО частично разрушили плотину ГЭС и могли уничтожить ее полностью. «Вот, что происходит, когда вы разрушаете дамбу. Просто посмотрите на это: тысячи невинных людей погибнут в близлежащих городах», — обвинил телеведущий из США Зеленского.