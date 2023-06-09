$82.09+0.6388.04+0.87

В Белом доме заявили, что потери украинских сил были ожидаемы

Потери украинской армии в наступлении были ожидаемы, сообщил CNN представитель Белого дома Джон Кирби.

В Белом доме заявили, что потери украинских сил были ожидаемы
© РИА Новости

Он пообещал Вооруженным силам страны всю необходимую поддержку со стороны Вашингтона и полусотни союзников. Так политик прокомментировал сообщения источников телеканала о больших потерях Украины в живой силе и американском вооружении.

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров», — сказал Кирби.

Также Кирби прокомментировал ситуацию вокруг разрушения платины Каховской ГЭС. Он не смог сказать, реализуема ли идея российско-украинского прекращения огня в зоне наводнения и проведения спасательных работ.

Представитель американской администрации указал на гуманитарные усилия по оказанию помощи в спасении и эвакуации гражданских лиц после обрушения плотины. Он отметил, что работы велись с гуманитарными партнерами на местах, чтобы предоставить транспорт, оборудование для очистки воды, а также спасательные средства.

42
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители