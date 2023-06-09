В Белом доме заявили, что потери украинских сил были ожидаемы

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров», — сказал Кирби.