В Белом доме заявили, что потери украинских сил были ожидаемы
Потери украинской армии в наступлении были ожидаемы, сообщил CNN представитель Белого дома Джон Кирби.
Он пообещал Вооруженным силам страны всю необходимую поддержку со стороны Вашингтона и полусотни союзников. Так политик прокомментировал сообщения источников телеканала о больших потерях Украины в живой силе и американском вооружении.
«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы намерены сосредоточиться на том, что если, когда и как президент Зеленский захочет воевать вдоль этой линии или любой другой, он получит всю необходимую поддержку не только от США, но и 50 наших партнеров», — сказал Кирби.
Также Кирби прокомментировал ситуацию вокруг разрушения платины Каховской ГЭС. Он не смог сказать, реализуема ли идея российско-украинского прекращения огня в зоне наводнения и проведения спасательных работ.
Представитель американской администрации указал на гуманитарные усилия по оказанию помощи в спасении и эвакуации гражданских лиц после обрушения плотины. Он отметил, что работы велись с гуманитарными партнерами на местах, чтобы предоставить транспорт, оборудование для очистки воды, а также спасательные средства.