Трампу вновь предъявили обвинения

Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с хранением секретных документов, его вызвали в суд 13 июня, сообщает РИА Новости.

Уведомление поступило через адвокатов политика. Трамп назвал администрацию президента Джо Байдена коррумпированной. Он предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую ранее изъяло ФБР при обыске в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США», — отметил экс-глава Белого дома.

«Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник в три часа дня [22:00 мск]», — указал политик.