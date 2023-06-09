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Трамп заявил, что его вызвали в суд на следующей неделе

Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с хранением секретных документов, его вызвали в суд 13 июня, сообщает РИА Новости.

Трампу вновь предъявили обвинения
© ТАСС

Уведомление поступило через адвокатов политика. Трамп назвал администрацию президента Джо Байдена коррумпированной. Он предположил, что основанием для обвинений стала секретная документация, которую ранее изъяло ФБР при обыске в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США», — отметил экс-глава Белого дома.

«Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник в три часа дня [22:00 мск]», — указал политик.

Как сообщил со ссылкой на источники журналист телекомпании ABC Джонатан Карл, американские власти предъявят экс-президенту обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.

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