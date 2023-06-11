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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины проинформировало об объявлении воздушной тревоги в трех областях на востоке и в центре страны. Соответствующая информация следует из данных официального ресурса по оповещению. Согласно его информации, тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, а затем Харьковской области.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись с уничтоженной бронетехникой Вооруженных сил Украины, включая танки Leopard немецкого производства и американские боевые машины пехоты Bradley. 10 октября Вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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