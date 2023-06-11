В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины проинформировало об объявлении воздушной тревоги в трех областях на востоке и в центре страны. Соответствующая информация следует из данных официального ресурса по оповещению. Согласно его информации, тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, а затем Харьковской области.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.