Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

Оказание дальнейшей помощи Соединенных Штатов Киеву, а также репутация американского президента Джо Байдена на международной арене зависят от успеха контрнаступления украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Как заявили представители администрации США высокого ранга, если Украина добьются успеха, то западные страны продолжат направлять военную технику, и оказывать экономическую помощь. Если Киев потерпит неудачу, поддержка прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию ситуации вокруг бывшей советской республики.

Как указывает издание, на этом фоне американская администрация с тревогой наблюдает за контрнаступлением украинских Вооруженных сил, понимая, что на кону исход «войны и репутация Байдена». Кроме того, представители Белого дома до сих пор полностью не уверены, выделят ли конгрессмены дополнительные средства для Украины, когда подойдут к концу одобренные ранее парламентариями средства. Американские власти опасаются, что провал контрнаступления может дать возможность республиканцам создать препятствия в предоставлении Киеву дополнительных средств.