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Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

Оказание дальнейшей помощи Соединенных Штатов Киеву, а также репутация американского президента Джо Байдена на международной арене зависят от успеха контрнаступления украинской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления
© ТАСС

Как заявили представители администрации США высокого ранга, если Украина добьются успеха, то западные страны продолжат направлять военную технику, и оказывать экономическую помощь. Если Киев потерпит неудачу, поддержка прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию ситуации вокруг бывшей советской республики.

Как указывает издание, на этом фоне американская администрация с тревогой наблюдает за контрнаступлением украинских Вооруженных сил, понимая, что на кону исход «войны и репутация Байдена». Кроме того, представители Белого дома до сих пор полностью не уверены, выделят ли конгрессмены дополнительные средства для Украины, когда подойдут к концу одобренные ранее парламентариями средства. Американские власти опасаются, что провал контрнаступления может дать возможность республиканцам создать препятствия в предоставлении Киеву дополнительных средств.

В Вашингтоне также растет беспокойство по поводу нанесения ударов со стороны ВСУ по признанной США российской территории. Это привело к «строгим замечаниям по дипломатическим каналам».

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