Госдеп: "Блинкен поедет в Китай, когда позволят условия"

"У нас нет каких-либо поездок госсекретаря, о которых можно было бы объявить. Как мы уже говорили ранее, визит в Китайскую Народную Республику будет назначен, когда позволят условия", - заявил Пател.

Китай на протяжении некоторого времени отказывается от прямых контактов с Соединенными Штатами - в первую очередь, в вопросах дипломатии и вооруженных сил. Соединенные Штаты стремятся возобновить прямые контакты с Китаем на фоне роста напряженности и ухудшения отношений между странами. Ранее газета Politico сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Китай на следующей неделе для переговоров с китайской стороной. Издание отмечает, что Блинкен якобы должен попасть в Пекин после завершения своего ближневосточного турне.