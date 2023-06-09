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Госдеп: "Блинкен поедет в Китай, когда позволят условия"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поедет в Китай, когда позволят условия, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госдепартамента США Веданта Патела.

Госдеп: "Блинкен поедет в Китай, когда позволят условия"
© Depositphotos

"У нас нет каких-либо поездок госсекретаря, о которых можно было бы объявить. Как мы уже говорили ранее, визит в Китайскую Народную Республику будет назначен, когда позволят условия", - заявил Пател.

Китай на протяжении некоторого времени отказывается от прямых контактов с Соединенными Штатами - в первую очередь, в вопросах дипломатии и вооруженных сил. Соединенные Штаты стремятся возобновить прямые контакты с Китаем на фоне роста напряженности и ухудшения отношений между странами. Ранее газета Politico сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет в Китай на следующей неделе для переговоров с китайской стороной. Издание отмечает, что Блинкен якобы должен попасть в Пекин после завершения своего ближневосточного турне.

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