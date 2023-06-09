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Украина и часть стран Запада призвали РФ в ООН предоставить доступ на левобережье Днепра

Киев и часть западных стран призвали в ООН Россию предоставить доступ на левый берег Днепра, сообщает ТАСС.

Украина и часть стран Запада призвали РФ в ООН предоставить доступ на левобережье Днепра
© ТАСС

Как заявил постоянный представитель Украины при международной организации Сергей Кислица, это необходимо для гуманитарных работников в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат зачитал заявление в присутствии коллег из США, Великобритании, Японии и других западных государств.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра <…> для гуманитарных сотрудников, в частности для ООН и Международного комитета Красного Креста, в целях оказания помощи местному населению», — заявил постпред.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сотрудники Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов, а также представители других подразделений ООН посетили Херсон, чтобы оценить ущерб от разрушения дамбы. Также они будут координировать помощь с местными властями и организациями. Отмечается, что ООН продолжает работу для получения доступа в подконтрольные Москве районы.

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