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Нидерланды намерены помочь Украине в борьбе с последствиями наводнения

Власти Нидерландов направят Киеву помощь и спасательное оборудование в те районы Украины, которые пострадали от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение официального Амстердама.

Нидерланды намерены помочь Украине в борьбе с последствиями наводнения
© ТАСС

Планируется передать около 20 лодок, более 15 насосов, 180 спасательных жилетов и более 50 болотных сапог. Их предоставит Совет по управлению водными ресурсами. Также Национальная спасательная служба передаст как минимум 12 спасательных лодок.

Нидерланды намерены направить помощь как можно скорее. В настоящее время обсуждаются пути доставки. Общая стоимость поставляемой помощи оценивается как минимум в 500 тысяч евро.

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер назвала события вокруг Каховской ГЭС «просто ужасными». По ее словам, в ближайшие дни может быть рассмотрен вопрос с дополнительной помощью Киеву.

Кроме того, помощь Украине в результате разрушения Каховской ГЭС предложил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, дипломат «выразил обеспокоенность по поводу тысяч украинцев, пострадавших от недавнего разрушения плотины в Каховке».

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