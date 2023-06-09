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Байден заявил о намерении ввести ограничения на американские инвестиции в Китае

Американские власти планируют ввести ограничения на вложение своего капитала в китайскую экономику, сообщает ТАСС со ссылкой на главу государства Джо Байдена.

Байден заявил о намерении ввести ограничения на американские инвестиции в Китае
© ТАСС

Об этом он заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком. По словам президента, ведется работа по нейтрализации рисков в сфере национальной безопасности от определенного типа исходящих из США в КНР инвестиций. При этом китайский лидер Си Цзиньпин интересовался у Байдена на одной из личных встреч, почему американские компании «не передают определенный технологический потенциал» фирмам КНР.

Глава Белого дома ответил, что Пекин использует его для производства оружия массового уничтожения и вмешательства разведки в дела других стран. Как считает Байден, если бы Вашингтону и Пекину удалось преодолеть разногласия в этой сфере, то у двух стран были бы «совершенно другие отношения».

Американский лидер также раскритиковал китайскую инициативу «Один пояс — один путь». Он назвал ее программой «долг и конфискация», которая идет не слишком успешно.

Байден заявил, что власти страны готовят значимые инфраструктурные проекты. Речь идет о скором строительстве в Анголе крупнейшей в мире солнечной электростанции, а также проекте строительства железной дороги, которая свяжет побережья Атлантического и Индийского океанов.

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