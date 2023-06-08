США назвали страны, помогающие России избегать санкций
Координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен назвал страны, которые помогают России обходить санкции Евросоюза в сфере электроники. Об этом сообщает Politico.
По словам О'Брайена, импорт микрочипов и электроники в Россию восстанавливается до того уровня, который был до введения западных санкций. Координатор Госдепартамента заявил, что это произошло благодаря третьим странам, которые закупают электронику в Европе, а после перепродают её России. По данным ведомства, к таким странам относятся Турция, Казахстан, Грузия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.
О'Брайен также добавил, что введённая в санкционные списки электроника может применяться в производстве вооружений, поэтому США и пытаются ограничить подобные поставки в Россию.
Ранее президент Венгрии Новак заявил, что антироссийские санкции наносят больше вреда самому Евросоюзу, чем России.