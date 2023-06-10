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В Минобороны Украины уверены, что получат алгоритм вступления в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украина получит алгоритм действий поступлению в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе. В этом уверен замглавы Минобороны страны Владимир Гаврилов, сообщает Telegram-канал Министерства обороны Украины.

В Киеве уверены, что Украина «получит то, что хочет» на саммите НАТО в Вильнюсе
© globallookpress.com

По мнению Гаврилова, Киев сможет стать членом НАТО через год-два после завершения конфликта.

«Уже сейчас на саммите в Вильнюсе Украина четко должна понимать, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определенных процедурных вещей мы будем членами НАТО», — сказал он.

В Киеве заявили, что есть «все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате». Гаврилов высказал уверенность в том, что не будет «больших проблем» с принятием решения по Украине среди членов Альянса.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пока еще не поднятой целиной членство Украины в НАТО. По его словам, членство в НАТО стало большой проблемой внешней политики Украины, «которая начиная с февраля прошлого года не сдвинулась с места».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нельзя обещать скорое вступление в НАТО, потому что в ближайшее время этого не произойдет.

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