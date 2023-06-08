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Представитель генсека ООН Дюжаррик в ответ на претензии Зеленского рассказал о помощи Украине в ситуации с Каховской ГЭС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что организация, а также Международный комитет Красного Креста не желают отвечать на киевские запросы по Каховской ГЭС.

В ООН ответили на претензии Зеленского из-за Каховской ГЭС
© globallookpress.com

Дюжаррик заявил, что ООН работает «на месте» и с первого дня отчитывается о том, что делает на Украине. Он уточнил, что Организация Объединенных Наций «раздает воду, гигиенические наборы, оказывает психологическую помощь». ООН «на месте», повторил он, отметив, что так было «с начала конфликта», передает РИА «Новости».

Зеленский ранее заявлял, что был шокирован реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС. По его словам, международные организации отказались от «дипломатических формулировок». Также он заявил, что ООН и МККК не оказывают Украине никакой помощи.

Напомним, утром вторника украинские националисты ударили по Каховской ГЭС, в результате обстрела разрушились задвижки, начался неконтролируемый сброс воды. Ее уровень достигал 12 метров в Новой Каховке. В настоящее время уровень воды снижается. Подтоплены 35 населенных пунктов. По последним данным, в результате произошедшего погибли пять человек, еще 60 пострадали.

Президент Владимир Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС. Российский лидер назвал произошедшее варварским преступлением киевского режима.

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