США и Великобритания придумали новый план против России

Власти США и Великобритании согласовали принцип нового экономического партнерства, которое нацелено на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, следует из документа, который был опубликован на официальном сайте Белого дома. В новой стратегии страны согласились усилить давление на Россию с помощью санкций, а также продолжать оказывать Украине необходимую поддержку.

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Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики, — сказано в документе.

Стороны также обсудили развитие искусственного интеллекта, а также обмен научным опытом между специалистами двух стран.