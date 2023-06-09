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США и Великобритания придумали новый план против России

Власти США и Великобритании согласовали принцип нового экономического партнерства, которое нацелено на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики, следует из документа, который был опубликован на официальном сайте Белого дома. В новой стратегии страны согласились усилить давление на Россию с помощью санкций, а также продолжать оказывать Украине необходимую поддержку.

США и Великобритания придумали новый план против России
© David Burton / imageBROKER.com / Global Look Press

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики и противодействовать присутствию России на глобальном рынке гражданской атомной энергетики, — сказано в документе.

Стороны также обсудили развитие искусственного интеллекта, а также обмен научным опытом между специалистами двух стран.

Ранее издание Global Times написало, что совместное патрулирование ВС РФ и армии КНР оказывает положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нейтрализует провокационные действия США. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.

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