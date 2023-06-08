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США и Великобритания объединятся против РФ на рынке атомной энергии

Соединенное Королевство и США учредят «партнерство в области гражданской атомной энергетики» для противодействия России на мировом рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

США и Великобритания объединятся против РФ на рынке атомной энергии
© РИА Новости

Партнерство, подчеркнули в офисе премьера королевства, создается с целью поддержки критически важной отрасли чистой энергетики.

В его задачи также входит способствование удовлетворению амбиций сторон по достижению углеродной нейтральности.

Кроме того, его задачей является противодействие «присутствию России на глобальном [энергетическом] рынке».

По данным агентства, ранее Сунак заявил, что Пекин и Москва якобы стремятся использовать значимые технологии для авторитарных целей, намереваются лишить мировое сообщество доступа к энергии. Он предположил, что России и КНР не удастся реализовать эти задачи.

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