США и Великобритания объединятся против РФ на рынке атомной энергии
Соединенное Королевство и США учредят «партнерство в области гражданской атомной энергетики» для противодействия России на мировом рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Партнерство, подчеркнули в офисе премьера королевства, создается с целью поддержки критически важной отрасли чистой энергетики.
В его задачи также входит способствование удовлетворению амбиций сторон по достижению углеродной нейтральности.
Кроме того, его задачей является противодействие «присутствию России на глобальном [энергетическом] рынке».
По данным агентства, ранее Сунак заявил, что Пекин и Москва якобы стремятся использовать значимые технологии для авторитарных целей, намереваются лишить мировое сообщество доступа к энергии. Он предположил, что России и КНР не удастся реализовать эти задачи.