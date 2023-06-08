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Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что страны Запада приложили все усилия для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
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Байден подчеркнул, что о проведении военных операций должен говорить сам Киев, поэтому он не станет этого делать. Он подчеркнул, что коллективный Запад, включая США, сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ. По его словам, в развивающейся ситуации Вашингтон настроен позитивно.

1 июня США анонсировали мощный пакет поддержки НАТО Украине. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него включат дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.

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