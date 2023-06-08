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Источник: Кулеба пригласил посетить Украину нового главу МИД Турции

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил в четверг нового главу МИД Турции Хакана Фидана посетить Украину.

Кулеба пригласил посетить Украину нового главу МИД Турции
© ТАСС

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе разговора его коллега поздравил министра Фидана с новым назначением. Министр Кулеба также пригласил министра Фидана посетить Украину. В ходе разговора также обсуждались текущие события на Украине", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

При этом не уточняется, принял ли Фидан приглашение.

Хакан Фидан был назначен главой МИД Турции в кабинете министров, который был сформирован после переизбрания 28 мая на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. С 2010 года Фидан возглавлял турецкую разведку и стал первым руководителем спецслужб страны, который был назначен министром иностранных дел.

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