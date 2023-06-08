$82.09+0.6388.04+0.87

Столтенберг призвал страны НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг призвал страны альянса оказать Киеву срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в письменном заявлении НАТО по итогам заседания, которое прошло за закрытыми дверьми. В документе не уточняется, кто разрушил дамбу.

Столтенберг призвал НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы
© globallookpress.com

"Участвовавший виртуально министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал страны альянса о разрушении дамбы Каховской ГЭС на юге Украины, подчеркнув вызванное в результате опустошение. Генсек Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.

Эксперты оценили последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для сельского хозяйства

Столтенберг также обещал, что среднесрочная и долгосрочная военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны НАТО и саммита альянса в Вильнюсе.

82
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители