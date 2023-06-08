Столтенберг призвал НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы

Столтенберг призвал страны НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг призвал страны альянса оказать Киеву срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в письменном заявлении НАТО по итогам заседания, которое прошло за закрытыми дверьми. В документе не уточняется, кто разрушил дамбу.
"Участвовавший виртуально министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал страны альянса о разрушении дамбы Каховской ГЭС на юге Украины, подчеркнув вызванное в результате опустошение. Генсек Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.
Столтенберг также обещал, что среднесрочная и долгосрочная военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны НАТО и саммита альянса в Вильнюсе.
Столтенберг призвал НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофыВ мире45 минут назад82