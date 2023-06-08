Столтенберг призвал НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг призвал страны альянса оказать Киеву срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в письменном заявлении НАТО по итогам заседания, которое прошло за закрытыми дверьми. В документе не уточняется, кто разрушил дамбу.