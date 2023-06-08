Представитель России заявил, что крушение MH17 не должно рассматриваться как теракт

В ходе слушаний в Международном суде ООН представитель России Геннадий Кузьмин заявил, что крушение Boeing MH17 в июле 2014 года нельзя рассматривать как террористический акт. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Кузьмин, представленные доказательства того, что пассажирский самолёт был сбит из российского ЗРК «Бук» являются неубедительными и не доказывают террористического мотива.

«Украина также не смогла доказать террористические мотивы в отношении MH17. Напротив, даже окружной суд Гааги, который продемонстрировал явную предвзятость в отношении ДНР и был благосклонным к Украине, пришел к выводу, что в данном случае не было намерения сбить гражданский самолет и что "Бук" использовался в целях защиты воздушного пространства», – заявил он.

Кузьмин также напомнил, что голландская прокуратура и расследовательская группа пришли к выводу, что в данной ситуации нет обстоятельств, указывающих на терроризм или военное преступление.

Он также добавил, что аргумент о том, что ЗРК «Бук» является оружием неизбирательного действия, не соответствуют действительности, поскольку речь идёт о современном оружии, способном различать военные и гражданские самолёты. Кроме того, Кузьмин считает, что не закрытое воздушное пространство над зоной конфликта «вписывается в общую картину активного использования Украиной гражданских целей в качестве живого щита для защиты собственных вооруженных сил».

С 6 по 14 июня в Международном суде ООН проходят слушания по украинскому иску против России. Российская сторона обвиняется в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации