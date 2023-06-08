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Названа главная киберугроза для финансовой системы

Функционирующие квантовые компьютеры названы экспертами Банка международных расчетов самой опасной угрозой для безопасности банковских данных по всему миру, передают «Ведомости». По данным специалистов, за счет таких машин в течение 10-15 лет хакеры начнут использовать методы дешифровки данных. Они дадут доступ к любой информации банков и их клиентов.

Китай подписал секретное соглашение с Кубой о шпионской базе

Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании Пекином на острове «объекта для электронной прослушки», ориентированного на США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых со «строго засекреченной разведывательной информацией».

СМИ: Вучич анонсировал досрочные выборы на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести досрочные выборы, поскольку страна сталкивается с непрекращающимися протестами оппозиции, сообщает Bloomberg. Вучича обвиняют в том, что он пропагандирует «культуру насилия» и «душит демократию». Ранее Вучич неоднократно назначал досрочные выборы, чтобы закрепить свои достижения, когда популярность его Прогрессивной партии росла.

В Казахстане прокомментировали информацию об ограничении работы банков в рублях

Власти Казахстана опровергли появившуюся информацию о том, что в республике ограничены переводы в рублях. Об этом сообщает ТАСС. По его словам вице-премьера - министра финансов Казахстана Ерулана Жамаубаева, каждый банк сам определяет работу с клиентами. Со стороны правительства никаких установок не было.

Названа сумма заблокированных в России европейских активов

Сумма активов европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, заблокированных на территории РФ, достигла 229,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчеты Euroclear и Deutsche Börse Group (куда входит депозитарий Clearstream) за минувший год. Как указано в отчете Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» компании зафиксировано 188,5 миллиарда рублей, на счетах типа «И» — 28,9 миллиарда соответственно.

Россия увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз

Экспорт российской нефти в Индию в 2022 году увеличился в 19 раз по сравнению с показателями годом ранее. Об этом вице-премьер Александр Новак написал в своей статье для журнала «Энергетическая политика». Всего за год в Индию было поставлено 41 млн т нефти. Также в три раза увеличились поставки угля - до 20 млн т. Всего же экспорт нефтепродуктов в эту страну за прошлый год достиг уровня 6,2 млн т, что ровно в два раза больше, чем было в 2021 году.

Назван новый владелец бывшего российского завода Toyota

Предприятие ФГУП «НАМИ» продаст концерну «Алмаз-Антей» стопроцентную долю в ООО «Шушары-Авто», которому принадлежит бывший петербургский завод японской Toyota. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже доли ФГУП «НАМИ». К 21 июня должно завершиться общественное обсуждение проекта.

СМИ: Земфира* переписала квартиру на Литвинову

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова 9 марта переписала свою столичную квартиру на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник. Квартира площадью 85 кв. м была переписана 9 марта на свою актрису Ренату Литвинову, которая является ее подругой.

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