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Спецпрокурор США хочет провести «быстрый суд» над Трампом

Специальный прокурор Джек Смит будет добиваться «скорейшего судебного разбирательства» в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявлено обвинение по 37 пунктам. Об этом сообщает CBS News.

«У нас в стране один свод законов, и они распространяются на всех», — отметил спецпрокурор.

Смит призвал всех прочитать обвинительное заключение в отношении Трампа самостоятельно, «чтобы понять масштабы и тяжесть инкриминируемых преступлений».

Заявление Смита было сделано через несколько часов после того, как министерство юстиции обнародовало 44-страничное федеральное обвинительное заключение , в котором утверждается, что Трамп «пытался воспрепятствовать расследованию ФБР и большого жюри и скрыть хранение секретных документов».

Обвинения, выдвинутые против экс- президента Трампа, связаны с конфиденциальными документами, изъятыми из его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Федеральная прокуратура американского штата Флорида предъявила бывшему президенту Дональду Трампу обвинения на 37 пунктов по делу о нарушении правил хранения и обращения с секретными документами.

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Сам Трамп заявил, что его новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация Байдена является «самой коррумпированной» в истории. Он назвал новое дело против него «величайшей охотой на ведьм всех времен»

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