Спецпрокурор США хочет провести «быстрый суд» над Трампом

Специальный прокурор Джек Смит будет добиваться «скорейшего судебного разбирательства» в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, которому предъявлено обвинение по 37 пунктам. Об этом сообщает CBS News.

«У нас в стране один свод законов, и они распространяются на всех», — отметил спецпрокурор.

Смит призвал всех прочитать обвинительное заключение в отношении Трампа самостоятельно, «чтобы понять масштабы и тяжесть инкриминируемых преступлений».

Заявление Смита было сделано через несколько часов после того, как министерство юстиции обнародовало 44-страничное федеральное обвинительное заключение , в котором утверждается, что Трамп «пытался воспрепятствовать расследованию ФБР и большого жюри и скрыть хранение секретных документов».

Обвинения, выдвинутые против экс- президента Трампа, связаны с конфиденциальными документами, изъятыми из его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Федеральная прокуратура американского штата Флорида предъявила бывшему президенту Дональду Трампу обвинения на 37 пунктов по делу о нарушении правил хранения и обращения с секретными документами.