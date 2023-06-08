США намерены помочь СМИ Украины публиковать «достоверную» информацию

Посольство США в Киеве объявило тендер на предоставление поддержки украинским СМИ, которые должны доносить до аудитории «подтвержденную» информацию о военных и политических событиях. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет RT.

Также среди целей программы заявлены - противодействие дезинформации, поддержка журналистских расследований и «пострадавших от войны работников СМИ». При этом противодействовать дезинформации предполагается путем обнародования «подтвержденных данных», а в фокусе внимания должны быть события в зоне боевых действий и в целом в политической сфере на Украине.

«Развенчивать мифы российской пропаганды, распространяемые посредством мессенджеров, анонимных каналов и закрытых групп в Telegram и Viber», - говорится в описании тендера.

Приоритет будет отдан украинским СМИ, которые перенесли деятельность из «ранее блокируемых российскими войсками регионов», находятся вблизи линии боестолкновений или на «деоккупированных» территориях. Бюджет программы составит $1 млн, она рассчитана на год.

Ранее стало известно, что Агентство по международному развитию (USAID) США планирует выделить до 12 миллионов долларов на пятилетнюю программу, цель которой - «повышение устойчивости» жителей стран Центральной Азии к дезинформации.