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Источник: Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС

Украина в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС запросила гуманитарную помощь НАТО на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг на уровне послов в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Украина призвала все страны НАТО оказать срочную гуманитарную помощь в связи с гуманитарной катастрофой в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона "продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России".

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