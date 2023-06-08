Украина в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС запросила гуманитарную помощь НАТО на заседании Комиссии НАТО - Украина в четверг на уровне послов в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.