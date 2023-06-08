Санду опровергла сообщения СМИ о ее планах на второй срок

«Я сказала [журналистам Bloomberg], что проевропейские политические партии борются за сохранение поддержки европейской интеграции, но очень важно, что есть поддержка граждан, которую мы видим в опросах. Есть поддержка граждан, которую мы видели 21 мая на площади Великого национального собрания и в разных городах Европы. Пока есть поддержка народа, будет политический путь или канал, через который она сможет проявиться», — пояснила Санду, отметив, что спрашивали ее о проевропейских силах в Молдавии, которые сможет «дожить» до 2030 года.