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Санду опровергла сообщения СМИ о ее планах на второй президентский срок

Президент Молдавии Майя Санду назвала недопониманием, появление в ее интервью для Bloomberg слов о планах политика пойти на новый срок в рамках выборов 2024 года, передает NewsMaker. По ее словам, журналисты агентства уже исправили соответствующий материал.

Санду опровергла сообщения СМИ о ее планах на второй срок
© globallookpress.com

«Я сказала [журналистам Bloomberg], что проевропейские политические партии борются за сохранение поддержки европейской интеграции, но очень важно, что есть поддержка граждан, которую мы видим в опросах. Есть поддержка граждан, которую мы видели 21 мая на площади Великого национального собрания и в разных городах Европы. Пока есть поддержка народа, будет политический путь или канал, через который она сможет проявиться», — пояснила Санду, отметив, что спрашивали ее о проевропейских силах в Молдавии, которые сможет «дожить» до 2030 года.

Как указала президент Молдавии, что касается ее планов на второй срок, то на данный момент она не готова обсуждать подобные перспективы. Она также добавила, что считает преждевременными такие вопросы.

Ранее сообщалось, что Санду допустила вступление республики в Евросоюз к 2030 году.

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