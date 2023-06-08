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Израиль захотел помочь Украине на фоне прорыва дамбы Каховской ГЭС

Израиль окажет Украине помощь в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), заявил израильский посол в Киеве Михаил Бродский. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

Израиль захотел помочь Украине на фоне прорыва дамбы Каховской ГЭС
© Lenta.ru

«Израиль окажет помощь Украине в связи с ситуацией в Херсонской области», — написал он.

Утром 6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.

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