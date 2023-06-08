Макрон осудил нападение на детей с ножом на востоке Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон осудил атаку с ножом в городе Анси на востоке Франции, где пострадали дети и взрослый. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

"Атака невиданной трусости сегодня утром в парке Анси. Дети и взрослый находятся между жизнью и смертью. Страна шокирована. Наши мысли с семьями тех, кто подвергся нападению и кто пытается их спасти", - написал Макрон.

Отмечается, что нападавший был задержан полицией. По данным правоохранителей, задержанный мужчина - из Сирии, он запрашивал политическое убежище во Франции.

Утром 8 июня в парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на воспитанников детского сада.

Позднее в нижней палате французского парламента объявили минуту молчания, прервав слушания по законопроекту об отмене пенсионной реформы.