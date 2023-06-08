Макрон осудил нападение на детей с ножом на востоке Франции
Французский лидер Эммануэль Макрон осудил атаку с ножом в городе Анси на востоке Франции, где пострадали дети и взрослый. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
"Атака невиданной трусости сегодня утром в парке Анси. Дети и взрослый находятся между жизнью и смертью. Страна шокирована. Наши мысли с семьями тех, кто подвергся нападению и кто пытается их спасти", - написал Макрон.
Отмечается, что нападавший был задержан полицией. По данным правоохранителей, задержанный мужчина - из Сирии, он запрашивал политическое убежище во Франции.
Утром 8 июня в парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на воспитанников детского сада.
Позднее в нижней палате французского парламента объявили минуту молчания, прервав слушания по законопроекту об отмене пенсионной реформы.
Ранее сообщается, что 22-летний молодой человек по именно Адриен Ф., которого 5 июня судили за нападения на внучатого племянника первой леди Франции Бриджит Макрон Жана-Батиста Тронье, вновь арестован полицией. Мужчину задержали в Париже перед началом демонстрации против пенсионной реформы. Как отмечается, Адриен был помещен под стражу полицией за "участие в группе, сформированной для подготовки насилия" в рамках протестной акции. 5 июня он не был признан виновным в избиении Тронье судом Амьена.