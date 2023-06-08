$81.46+0.2187.17+0.21

Запланированная на 12 июня встреча Армении и Азербайджана перенесена

Азербайджанская сторона отложила запланированную на 12 июня в Вашингтоне встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости.

Запланированная на 12 июня встреча Армении и Азербайджана перенесена
© globallookpress.com

«По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, отложен», - заявили в армянском ведомстве, уточнив, что о новой дате сообщат позднее.

О том, что 12 июня в Вашингтоне пройдут переговоры между министрами иностранных дел двух стран, ранее сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

Напомним, Ереван и Баку начали переговоры о будущем мирном договоре еще в 2022 году. Предыдущие встречи прошли при посредничестве России, США и Евросоюза.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что будущий мирный договор необходимо составить на основе международных норм и принципов. При этом какие-либо положения о Карабахе недопустимы.

В мае этого года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители