Запланированная на 12 июня встреча Армении и Азербайджана перенесена

Азербайджанская сторона отложила запланированную на 12 июня в Вашингтоне встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости.

«По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, отложен», - заявили в армянском ведомстве, уточнив, что о новой дате сообщат позднее.

О том, что 12 июня в Вашингтоне пройдут переговоры между министрами иностранных дел двух стран, ранее сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

Напомним, Ереван и Баку начали переговоры о будущем мирном договоре еще в 2022 году. Предыдущие встречи прошли при посредничестве России, США и Евросоюза.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что будущий мирный договор необходимо составить на основе международных норм и принципов. При этом какие-либо положения о Карабахе недопустимы.