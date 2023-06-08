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Зеленский отказался вывозить сына из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказался вывозить 10-летнего сына и других членов семьи из страны. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский заявил об отказе вывозить сына из Украины
© Офис Президента Украины

«Мои дети в Украине, моему сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли вывезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом и не думали», — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что считает «несправедливым», если бы его дети «ездили за границу и загорали на пляже» в такое сложное для страны время.

При этом, как отмечает Зеленский, его семья все равно очень обеспокоена.

«Конечно, мои дети боятся. Мы любим друг друга, и очень сложно представить, как бы мы жили друг без друга», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, пострадавшую после разрушения Каховской ГЭС.

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