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Кличко заявил, что его лишают рычагов управления Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его лишают рычагов управления городом, в связи с чем Киевский городской совет обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием соблюдать права местного самоуправления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко заявил, что его лишают рычагов управления Киевом
© РИА Новости

По словам Кличко, главы районов заявили о намерении фактически разрушить систему управления городом. Он также подчеркнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна дать оценку их действиям, и власти Киева ждут от нее реакции.

Мэр уточнил, что 8 июня Киевский городской совет рассмотрит обращение к Зеленскому, парламенту и правительству с призывом вернуть мэру Киева право подавать предложения об увольнении глав районов столицы и кандидатуры для назначение на эти должности.

3 июня глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников обратился к Кличко с предложением вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.

Позднее мэр Киева пригрозил владельцам бомбоубежищ отбирать помещения, если они будут закрыты во время тревоги или плохо содержатся. По словам градоначальника, 8 июня Киевсовет примет комплексный проект решения, касающийся укрытий.

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