Кличко заявил, что его лишают рычагов управления Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его лишают рычагов управления городом, в связи с чем Киевский городской совет обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием соблюдать права местного самоуправления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, главы районов заявили о намерении фактически разрушить систему управления городом. Он также подчеркнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна дать оценку их действиям, и власти Киева ждут от нее реакции.

Мэр уточнил, что 8 июня Киевский городской совет рассмотрит обращение к Зеленскому, парламенту и правительству с призывом вернуть мэру Киева право подавать предложения об увольнении глав районов столицы и кандидатуры для назначение на эти должности.

3 июня глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников обратился к Кличко с предложением вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.