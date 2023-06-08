Президент Венгрии высказалась о роли России в европейской политике

«Россия останется фактором европейской политики, но не исчезнет [как политический актор]. Будут ли у нас после окончания войны на Украине отношения, как во время холодной войны, или отношения на разумной основе? Ясно одно: Венгрия является членом ЕС и НАТО, и ничего этого не изменит. Это рамки, которые будут определять наши отношения с Россией», — высказалась политик.