Описаны возможные сценарии вступления Украины в ЕС

Европейский союз (ЕС) может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое не принесет никому реальной пользы, убежден политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Возможные сценарии он описал в беседе с «Лентой.ру».

Политическое решение

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«Мы живем в интересное время, когда возможно все», — пояснил политолог. Политическое решение о принятии Украины в ЕС может быть принято хоть завтра, однако реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет, полагает он.

Возможные сценарии

По его словам, в таком случае де-факто останутся барьеры и рынок ЕС придется защищать от того же украинского зерна. В частности, если вступят в силу хотя бы элементы сельскохозяйственной политики ЕС, то Украину ожидают сложные годы в плане производства зерна. Украинским фермерам будет предложено сменить род деятельности, при этом им дадут какие-то пособия, что несильно поможет, предположил собеседник «Ленты.ру»

«То есть это будет покруче эпохи тэтчеризма в Великобритании. И если во время [бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет] Тэтчер в Великобритании речь шла об одной отрасли (о закрытии неэффективных угольных шахт, из-за которого десятки тысяч людей остались без работы — прим. «Ленты.ру»), на Украине это коснется почти всех отраслей: от сталелитейной до сельского хозяйства. Это не все переживут в плане политики, экономики и всего остального. Это такие потрясения, о которых лучше читать в учебниках истории, но не жить в эту эпоху», — высказался политолог.

Принятие Украины в ЕС возможно только с исключениями, уверен Леви. «По сути, будет так: мы вас вроде как принимаем, но все равно в списки кандидатов. То есть по-прежнему у вас рынки не открыты, по-прежнему вы не вполне соответствуете, по-прежнему ограничения на экономику, на экспорт товаров и так далее», — описал политолог.

Леви отметил, что смысл экономического союза состоит в наличии большого количества потребителей, способных потреблять товары, которые вы производите. При этом если Украина вступит в ЕС, но ей не дадут продавать ее товары большему количеству потребителей, то для нее это будет только обузой, считает собеседник «Ленты.ру».

«Декларацию принять о том, что мы вас теперь в наш кружок пускаем, мы теперь друзья, давайте пожмем руки, — это не проблема. Можно принять куда угодно, в какую-нибудь номинальную организацию, можно новую создать — Суперевропейский союз, построить новый конференц-центр, поставить микрофончики, камеры. Можно такое сделать, потратить на это конечное количество денег и, в общем, жить счастливо, но содержательного будет немного в таком вступлении», — подчеркнул политолог.

Тем не менее пока Украине могут предложить именно такой формат, который не даст реальных результатов. «Зачастую политикам и не нужно реальных результатов, им нужна декларация, им нужно продемонстрировать, что они такие белые и пушистые и борются за все хорошее против всего плохого. Поэтому это проблема, поэтому вполне возможны такого рода вступления, декларации, но реальной пользы от них почти не будет никакой никому», — подытожил он.