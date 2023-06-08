Итальянцы рассказали о подозрительном факторе в истории с Каховской ГЭС

Итальянская газета IL Fatto Quotidiano рассказала, что с разрушением плотины Каховской ГЭС эскалация украинского конфликта вышла на новый уровень. «ИноСМИ» собрали комментарии читателей газеты об этой ситуации - по их мнению, ситуация подозрительно обострилась как раз тогда, когда появились серьезные мирные инициативы.

IL Fatto Quotidiano подчеркивает, что плотина является основным источником водоснабжения жителей Крыма и снабжает водой Запорожскую атомную электростанцию.

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Российские власти заявили, что удары по ГЭС наиболее выгодны именно Киеву. Москва забила тревогу еще в октябре 2022 года, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тогда постпред Москвы при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку организации, предупредив о планах Украины уничтожить ГЭС. Он заявил, что ВСУ рассматривают возможность спуска морских мин вниз по течению Днепра или нанесения массированного ракетного удара.

В комментариях к статье пользователь под ником Pino day заявил, что о планах Киева ударить по ГЭС ранее писали газеты The Washington Post или The New York Times.

«Этой ночью Украина сделала то, что и обещала. Теперь многие из вас скажут, что русские совсем с ума сошли: они разрушают единственный путь, чтобы пересечь реку, и, более того, стреляют в себя», - отметил он.

А комментатор под ником Aldo заявил, что такие обострения подозрительным образом происходят на фоне серьезных мирных инициатив - недавно папа римский поручил организовать мирную миссию, а западное общественное мнение как раз начало демонстрировать признаки усталости и невнимания к Украине.

«Я мог бы поклясться, что как только намечается какая-то серьезная инициатива для установления мира, <…>, как это уже случалось в прошлом, тут же происходит какое-то возмутительное событие, за которым следуют новые требования о поставках вооружения», - подчеркнул он.

В ночь на 6 июня появились новости о подрыве плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) Владимир Леонтьев заявил, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одна из целей которой - лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.