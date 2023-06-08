Качество воздуха в США из-за лесных пожаров стремительно ухудшается

Власти крупнейших городов северо-востока США предупредили жителей о стремительно ухудшающейся ситуации из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом пишет газета The Guardian.

Агентство по охране окружающей среды США заявило о плохом качестве воздуха на территории Иллинойса, Новой Англии, Висконсина и Миннесоты. Дым также распространяется на более южные штаты: Мэриленд, Вирджиния и Пенсильвания.

Власти рекомендуют жителям, находящимся в группе риска, оставаться дома из-за возможного обострения болезней легких и сердца. Государственный климатолог Иллинойса Трент Форд отмечает, что из-за сухой и теплой погоды в северной части Среднего Запада частицы дыма способны перемещаться на сотни километров.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил об ухудшающемся качестве воздуха в городе. Местные власти рекомендуют жителям носить маски и ограничить нахождение на улице. Ситуация со смогом в городе губернатор штата Кэти Хокул назвала «кризисом в сфере здравоохранения и экологии». В связи с этим власти приняли решение раздать миллион медицинских респираторных масок N95.