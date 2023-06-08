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Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак на 1+1" назвал бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона "негодяем" и "украинофобом" после его заявления об ответственности Киева за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), передает РИА Новости.

Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС
© Газета.Ru

"Карлсон - это просто негодяй и украинофоб", - заявил Кулеба, добавив, что ведущий продолжит делать свою "грязную работу".

Ранее Карлсон в первой серии своего авторского шоу на платформе Twitter высказал мнение, что Украина может быть причастна к разрушению Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал миллиардера Илона Маска за шоу бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, которое он ведет в социальной сети Twitter.

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