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Власти Киева приватизируют бомбоубежища у владельцев при ненадлежащем их использовании

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил владельцам бомбоубежищ отбирать помещения, если они будут закрыты во время тревоги или плохо содержатся.

Кличко пригрозил владельцам закрытых во время тревоги бомбоубежищ
© Газета.Ru

По словам градоначальника, 8 июня Киевсовет примет комплексный проект решения, касающийся укрытий.

"В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты", — приводят слова Кличко украинские СМИ.

Ранее Кличко заявил, что в ЧП с закрытым во время тревоги 1 июня бомбоубежищем виноваты главы администраций, которых назначает президент страны Владимир Зеленский. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого в ночное время бомбоубежища в городе. Мэр также дал поручение главам районов столиц проверить все укрытия.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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