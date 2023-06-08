Кличко пригрозил владельцам закрытых во время тревоги бомбоубежищ

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил владельцам бомбоубежищ отбирать помещения, если они будут закрыты во время тревоги или плохо содержатся.

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По словам градоначальника, 8 июня Киевсовет примет комплексный проект решения, касающийся укрытий.

"В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты", — приводят слова Кличко украинские СМИ.

Ранее Кличко заявил, что в ЧП с закрытым во время тревоги 1 июня бомбоубежищем виноваты главы администраций, которых назначает президент страны Владимир Зеленский. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого в ночное время бомбоубежища в городе. Мэр также дал поручение главам районов столиц проверить все укрытия.