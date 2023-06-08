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Напавший с ножом на детей во Франции просил об убежище

Мужчина, напавший с ножом на детей в Анси на юго-востоке Франции, просил ранее об убежище.

Напавший с ножом на детей во Франции просил об убежище
© RT на русском

Как пишет France-Info, во время задержания при нём также было найдено удостоверение гражданина Сирии 1991 года рождения.

Он приехал в Швецию в 2013 году и легально въехал во Францию в ноябре 2022 года, где подал заявление о предоставлении убежища.

В статье говорится, что ему было отказано, так как ранее он получил статус беженца в Швеции.

В своём заявлении о предоставлении убежища он объявил себя христианином из Сирии. Источник в полиции сообщил, что в момент нападения при нём был христианский крест.

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