В Эстонии и Финляндии начались помехи в работе GPS
В Эстонии начались проблемы с навигацией из-за того, что в России подавляется сигнал GPS после атак беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Департамента транспорта Эстонии.
"Сигналы GPS на большей части территории Эстонии в последние дни пострадали от помех", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что помехи идут с территории Ленинградской области. При этом глушилки отражаются и на воздушном движении. Также пилотам, совершающим рейсы в страны Балтии и Финляндию необходимо искать альтернативные маршруты.
"Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер РФ по обеспечению защиты важных объектов на территории страны", - сказали в оборонном ведомстве
Ранее сообщалось, что Сигналы спутниковой навигации начали глушить в Москве, мера связана с атакой беспилотных летательных аппаратов. Данные сигналы, чью работу стали ограничивать в столице, используют для наведения беспилотников. Кроме того, план "Тайфун" объявили для полиции Москвы. Мера предполагает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.