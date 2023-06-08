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В ОБСЕ заявили об угрозе перебоев в электроснабжении из-за прорыва Каховской ГЭС

Прорыв и разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к масштабным перебоям в электроснабжении. Об этой угрозе сказано в заявлении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.

В ОБСЕ заявили об угрозе перебоев в электроснабжении из-за прорыва Каховской ГЭС
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Согласно документу, эксперты организации отмечают, что ситуация вокруг ГЭС приведет к долгосрочным последствиям как в ближайших окрестностях, так и далее вниз по течению и на транснациональном уровне.

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