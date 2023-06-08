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Индия не приглашала президента Украины принять участие в саммите G20

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на брифинге, что страна не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашения на участие в саммите «двадцатки», который запланирован на сентябрь, передает ТАСС.

Индия не стала приглашать Зеленского на саммит G20
© globallookpress.com

Напомним, что мероприятие пройдет в Нью-Дели.

«По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства - члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили», - заявил Джайшанкар, отметив, что список приглашенных был объявлен после того, как было принято председательство в G20.

Участие Украины не является вопросом, который обсуждался с кем-либо, отметил индийский министр.

В Индии заявили о надежде на участие России в саммите G20

Ранее появилась информация о том, какие страны примут участие в саммите G20. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте индийского председательства в «двадцатке».

Также официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Индия надеется на то, что Россия примет участие в запланированном на сентябрь саммите G20.

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