Лукашенко: ОДКБ надо подумать над концепцией новой стратегии безопасности до 2035 года

"С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года", - сказал глава государства. По его словам, эта необходимость обусловлена и тем, что существующий документ был принят в 2016 году и рассчитан до 2025 года.