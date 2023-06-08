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Лукашенко призвал подумать над концепцией новой Стратегии безопасности ОДКБ до 2035 года

Странам ОДКБ целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

Лукашенко: ОДКБ надо подумать над концепцией новой стратегии безопасности до 2035 года
© РИА Новости

"С учетом масштабной трансформации угроз уже сейчас целесообразно подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности организации на период до 2035 года", - сказал глава государства. По его словам, эта необходимость обусловлена и тем, что существующий документ был принят в 2016 году и рассчитан до 2025 года.

Лукашенко считает, что ОДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента.

"Думаю, что комитету секретарей советов безопасности и в целом ОДКБ необходимо начать работу над согласованием подходов и выработкой соответствующих предложений относительно будущей архитектуры безопасности евразийского континента. Это важнейший вопрос", - заявил белорусский лидер.

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