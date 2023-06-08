Лукашенко высказался об условиях мира между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим странам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ, передает БелТА.

"Терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что надо разобраться в этой ситуации. Белорусский президент подчеркнул, что поддерживает позицию премьера Армении Никола Пашиняна.

"На эту власть, на него все эти недостатки обрушились", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.

"Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай", - сказал белорусский лидер.