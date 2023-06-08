Лукашенко высказался об условиях мира между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим странам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ, передает БелТА.
"Терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что надо разобраться в этой ситуации. Белорусский президент подчеркнул, что поддерживает позицию премьера Армении Никола Пашиняна.
"На эту власть, на него все эти недостатки обрушились", - сказал он.
Лукашенко также отметил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.
"Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко предложил странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности на период до 2035 года. 6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что его страна находится "на пороге мира" с Арменией.