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Лукашенко высказался об условиях мира между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим странам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ, передает БелТА.

Лукашенко высказался об условиях мира между Арменией и Азербайджаном
© Газета.Ru

"Терпение и попытки найти решение вопроса, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что надо разобраться в этой ситуации. Белорусский президент подчеркнул, что поддерживает позицию премьера Армении Никола Пашиняна.

"На эту власть, на него все эти недостатки обрушились", - сказал он.

Лукашенко также отметил, что азербайджанцы и армяне являются родными народами.

"Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко предложил странам — членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подумать над концепцией новой стратегии коллективной безопасности на период до 2035 года. 6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на специальном заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что его страна находится "на пороге мира" с Арменией.

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