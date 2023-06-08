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Лукашенко рассказал, чем Украина заинтересовала Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада используют Украину, чтобы "подмять Россию". Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко рассказал, чем Украина заинтересовала Запад
© РИА Новости

"Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть об нее ноги", - поделился Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он отметил, что не верит в такой вариант развития событий, так как на колени ни Белоруссия, ни Россия не встанут, поэтому необходимо договариваться сейчас.

Лукашенко также заявил, что причина конфликта на Украине кроется в желании США разъединить Европу и Россию с Белоруссией.

Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссии и России пытаются объявить экономическую войну.

По его словам, страны Запада неоднократно пытаются объявить республике и Российской Федерации экономическую и не только экономическую войну. Минск и Москва пока терпят выходки Запада, но это опасно для той стороны, которая выступает с подобными инициативами.

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