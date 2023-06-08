Лукашенко рассказал, чем Украина заинтересовала Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада используют Украину, чтобы "подмять Россию". Об этом сообщает ТАСС.

"Запад зацепился железобетонно за Украину, чтобы подмять Россию и вытереть об нее ноги", - поделился Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он отметил, что не верит в такой вариант развития событий, так как на колени ни Белоруссия, ни Россия не встанут, поэтому необходимо договариваться сейчас.

Лукашенко также заявил, что причина конфликта на Украине кроется в желании США разъединить Европу и Россию с Белоруссией.

Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссии и России пытаются объявить экономическую войну.