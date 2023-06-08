Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Об этом белорусский лидер рассказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее стало известно, что Москва передала зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" Белоруссии. Сейчас проходит плановое переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники ПВО. Белорусские зенитчики уже прошли обучение по применению комплекса.